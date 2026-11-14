मीरजापुर में मेजा बांध की सड़क पर रात में दिखा विशालकाय मगरमच्छ

जागरण संवाददाता, पटेहरा (मीरजापुर)। संतनगर थाना क्षेत्र के मेजा बांध की सड़क पर रात करीब 10 बजे विशालकाय मगरमच्छ टहलता दिखाई दिया। यह देख लोग शोरगुल मचाने लगे। पटेहरा कला के बहरछठ टोला निवासी आकाश यादव ने बताया कि वह हलिया से कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क पर मगरमच्छ दिखाई दिया।

बताया क‍ि उन्होंने वाहन रोक दिया। वाहन की रोशनी पड़ते ही मगरमच्छ बांध में चला गया। किसी ने मगरमच्छ का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है।