जागरण संवाददाता, ड्रमंडगंज (मीरजापुर)। ड्रमंडगंज वन रेंज के देवहट गांव में शुक्रवार सुबह जंगल से भटककर चिंकारा हिरण का तीन माह का मादा बच्चा धरकार बस्ती में पहुंच गया। बस्ती में पहुंचे चिंकारा हिरण को देखकर ग्रामीणों में कौतूहल बना रहा।

चिंकारा के बच्चे को बस्ती में देखकर ग्रामीणों संग बच्चे काफी उत्साहित थे, लेकिन किसी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। सुरक्षा के दृष्टिगत गांव निवासी बृजलाल ने चिंकारा हिरण को ड्रमंडगंज स्थित वन रेंज कार्यालय ले जाकर वन दरोगा कुमार कार्तिकेय को सुरक्षित सौंप दिया।

वन दरोगा ने बताया कि चिंकारा हिरण का बच्चा जंगल से भटककर देवहट गांव की धरकार बस्ती में पहुंच गया था। चिंकारा का बच्चा करीब तीन महीने का है सुरक्षा के दृष्टिगत चिंकारा के बच्चे को वनरेंज कार्यालय पर रखकर देखभाल की जाएगी।