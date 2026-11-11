जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्याचल के सेमरी गांव से सोमवार की शाम अपहरण किए गए 11 वर्षीय बालक प्रिंस की 50 लाख की फिरौती नहीं देने पर आरोपित पिंटू ने गला दबाकर मंगलवार की शाम हत्या कर दी। घटना के बाद कुशियरा जंगल में शव ले जाकर फेंक दिया।

घटना की तहरीर मिलने पर पुलिस ने बालक के गुमशुदगी का मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर रही थी। इसी बीच बालक की हत्या किए जाने की जानकारी मिलने पर स्वजन आक्रोशित हो गए और बुधवार की सुबह मीरजापुर -प्रयागराज मार्ग जाम कर दिया।

स्वजन पुलिस पर घटना में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे थे। पुलिस ने छानबीन करते हुए आरोपित को कुशियरा जंगल से मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि विंध्याचल थाना क्षेत्र सेमरी गांव निवासी केशव बिंद की सेमरी स्थित महाशक्ति इंटर कॉलेज के बगल में मीरजापुर-प्रयागराज मार्ग पर चाय की दुकान है। जहां से आरोपित पिंटू ने उनके 11 वर्षीय पुत्र प्रिंस को बाइक सिखाने का बहाना बनाकर अगवा कर ले गया।