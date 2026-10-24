मीरजापुर में तीन वर्षीय बालिका को घर में बुलाकर 50 वर्षीय व्यक्ति ने किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अदलहाट क्षेत्र के एक गांव में शनिवार दोपहर करीब तीन बजे 50 वर्षीय व्यक्ति ने तीन वर्षीय बालिका को दाना खिलाने के बहाने अपने घर बुलाया। आरोप है कि वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। दर्द से बालिका के चीखने-चिल्लाने पर स्वजन आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

बालिका की मां ने बताया कि उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपित उसे दाना खिलाने के बहाने अपने घर ले गया। बालिका की चीख सुनकर वे वहां पहुंचीं और आरोपित को घटना को अंजाम देते देखा। मां ने तत्काल डायल 112 पर फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया।