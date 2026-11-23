जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए रविवार को जनपद भर के बूथों प र चलाए गए विशेष अभियान के तहत कुल 2574 लोगों ने फार्म छह भरकर जमा किया। इनमें 18 और 19 वर्ष के 503 युवा के साथ 1036 महिलाएं भी शामिल हैं। मृतकों के नाम हटाने के लिए 140 लोगों ने फार्म सात भरा। स्थानांतरण के लिए 87 और डुप्लीकेट प्रविष्टि के लिए 56 लोगों ने फार्म सात जमा किया। वहीं, 340 लोगों ने फार्म आठ भरा।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 28 नवंबर और 29 नवंबर को भी चलाया जाएगा। इस दिन सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ मतदाता सूची के साथ मौजूद रहेंगे। लोग बूथ पर जाकर अपना और परिवार के सदस्यों का नाम सूची में देख सकते हैं। पात्र व्यक्ति का नाम दर्ज न होने पर उसे शामिल कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है।



अभियान को लेकर सक्रिय रहे विधायक संग भाजपाजन

विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर विधायक संग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी काफी सक्रिय रहे। विधायक नगर रत्नाकर मिश्र ने कोन मंडल के जगापट्टी ग्राम में बूथ 30 व 31, तिलठी ग्राम में बूथ 44, 45, 46, 50 पर भ्रमण किया।

मतदाता जोड़ों अभियान के तहत बूथ स्तर पर बीएलओ को नए लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया। आलोक बरनवाल, अनिल सिंह रहे। भाजपा नगर अध्यक्ष पश्चमी नितिन विश्वकर्मा ने बूथों पर फार्म छह भरवाकर नए लोगों का नाम शामिल कराया। मंडल उपाध्यक्ष दीपा ऊमर, सूरज निषाद, अजय रंजक, गोपाल अग्रवाल, पुनीत मिश्र, अमरेश सोनकर, राहुल चंद्र जैन, गुलशन केशरी, बालकृष्ण सोनी रहे।



छात्रों को बताया मतदान का महत्व

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत केबीपीजी कालेज में शुद्ध मतदाता सूची का महत्व विषय पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मतदाता पंजीकरण, शुद्ध मतदाता सूची और लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।