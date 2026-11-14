कौन हैं IAS विक्रमादित्य सिंह मलिक... जिन्हें मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष व संभागीय खाद्य नियंत्रक बनाया गया

जागरण संवाददाता, मेरठ। शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 38 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) का उपाध्यक्ष व संभागीय खाद्य नियंत्रक बनाया गया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व हापुड़ संदीप कुमार को यहां सीडीओ बनाया गया है।

मेरठ सीडीओ नूपुर गोयल ग्रेटर नोएडा की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी व मेडा उपाध्यक्ष व संभागीय खाद्य नियंत्रक संजय कुमार मीणा को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। नूपुर गोयल ने 29 सितंबर 2023 को मेरठ में मुख्य विकास अधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की किशोरियों और युवा लड़कियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक नेतृत्व से जोड़ने के लिए बालिका पंचायत जैसी पहलों को बढ़ावा दिया है। वहीं, संजय कुमार मीणा ने 21 अप्रैल 2025 को मेडा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। उनके कार्यकाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चला।