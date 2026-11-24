जागरण संवाददाता, मेरठ। कक्षा 12 पास करके स्नातक और परा स्नातक कोर्सों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रदेश सरकार टैबलेट प्रदान करती है। तीन शैक्षिक सत्रों के 50 हजार विद्यार्थियों को 30 नवंबर को शताब्दीनगर में अध्ययन स्कूल के बराबर में स्थित मैदान में आयोजित भव्य समारोह में टैबलेट वितरण किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में मख्यमंत्री के आगमन की संभावना जताई जा रही है। सोमवार को डीएम, एसएसपी व अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम की योजना तैयार की। एडीएम वित्त कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने बताया कि 30 नवंबर को यह टैबलेट वितरण कार्यक्रम होगा। जिसमें तीन शैक्षिक सत्र के 50 हजार छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि शताब्दीनगर में अध्ययन स्कूल के बराबर में स्थित मैदान में इसके लिए भव्य कार्यक्रम होगा। जिसमें मुख्यमंत्री के आगमन की संभावना है।