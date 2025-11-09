स्वीटी अच्छा खाना नहीं बनाती, स्वीटी का तर्क-कमल को खाने की कद्र नहीं... अब इस मोड़ पर आ खड़ा हुआ यह रिश्ता

जागरण संवाददाता, मेरठ। सात जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाने वाले कमल और स्वीटी अपने रिश्ते को लेकर दो अलग-अलग किनारों पर आकर खड़े हो गए हैं। दोनों में अलगाव की भी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। कमल का कहना है कि स्वीटी स्वादिष्ट खाना नहीं बनाती, जबकि स्वीटी का कहना है कि कमल उसके बनाए खाने की तारीफ और कद्र नहीं करता। ऐसे में दोनों के रिश्ते की गांठ को परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर भी नहीं जोड़ पाए। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के फैसले पर मुहर लगा दी।

परतापुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी स्वीटी की शादी चार साल पहले दिल्ली के शाहदरा निवासी कमल से हुई थी। कमल जूता फैक्ट्री में काम करता है। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। कमल का कहना था कि पत्नी चटपटा खाना नहीं बना पाती। वहीं, स्वीटी ने आरोप लगाया कि पति उसके बनाए खाने की तारीफ नहीं करता। धीरे-धीरे खाने को लेकर रोजाना घर में झगड़ा होने लगा। स्वीटी के मायके वालों ने कमल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह स्वीटी से मारपीट भी करने लगा। इस दौरान स्वीटी गर्भवती भी हुई थी।