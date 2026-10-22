एशियन पैरा गेम्स में यूपी की बेटी ने किया कमाल, तीरंदाजी की W1 श्रेणी में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/मेरठ। एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय तीरंदाज स्वाति चौधरी ने इतिहास रचकर भारत का नाम रोशन किया है।

स्वाति ने गुरुवार को महिला व्यक्तिगत डब्ल्यू1 स्पर्धा में रजत पदक जीता। वह इस वर्ग में एशियन पैरा गेम्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज बन गईं।

चीन की सेन मेंगकान ने 4-6 से स्वाति को हराया, जिससे वह स्वर्ण पदक लाने से चूक गईं। सीएम योगी ने स्वाति को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है।

सीएम योगी ने लिखा, स्वाति की यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के अनगिनत युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। हम सभी को आप पर गर्व है।

एशियन पैरा गेम्स-2026 में तीरंदाजी की महिला W1 स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर उत्तर प्रदेश की बेटी स्वाति चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई। उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के अनगिनत युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। हम सभी को आप पर गर्व है। उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 22, 2026

यह भी पढ़ें- Asian Para Games 2026: प्रीति पाल ने 100 मीटर दौड़ में भी जीता सिल्वर, एशियन पैरा गेम्स में दो पदकों के साथ लौटेंगी मेरठ की बेटी