Suryakiran Air Show: मेरठ के आसमान में सूर्यकिरण जेट का हैरतअंगेज प्रदर्शन, दर्शकों ने लगाए वंदे मातरम के नारे
मेरठ के मोहिउद्दीनपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने शानदार एयर शो प्रस्तुत किया। नौ हाक जेट विमानों ...और पढ़ें
HighLights
सूर्यकिरण टीम ने मोहिउद्दीनपुर में शानदार हवाई करतब दिखाए।
नौ हाक जेट विमानों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
पहली बार मेरठ में हुआ एयर शो ऐतिहासिक रहा।
जागरण संवाददाता, मेरठ। मोहिउद्दीनपुर शनिवार की सुबह ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन गया। लोग ताउम्र हवा में करतब दिखाते सूर्यकिरण जेट की उड़ान न भूल पाएंगे। सुबह 10.26 बजे जैसे ही हिंडन की ओर से सूर्यकिरण के नौ हाक जेट विमानों ने जैसे ही आसमान में दस्तक दी, वैसे ही लोगों के चेहरे चमक उठे।
भारतीय वायुसेना की 'सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम' के हाक एमके-132 विमानों ने जब मोहिउद्दीनपुर के आसमान में हुंकार भरते ही तो समूचा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कुर्सियों में बैठे लोग, स्कूली बच्चे खड़े हो गए। हाथों में नीचे मोबाइल कैमरे और आसमान में सूर्य किरण की गर्जना के बीच वंदे मातरम के नारे से माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया।
सुबह के 9:30 बजे से ही मैदान खचाखच भर गया था। पहली बार मेरठ में हो रहा एयर शो देखने के लिए हर कोई आतुर था। परिवार के साथ ओपीडी बंद करके डाक्टर भी पहुंचे थे तो उद्यमी, व्यापारी हर वर्ग ने उपस्थिति दी। नौ लाल और सफेद रंगों से सजे लड़ाकू विमानों ने वी-आकृति (फारर्मेशन) बनाते हुए जब धरती से मात्र 100 से 150 फीट की ऊंचाई पर सीधी उड़ान ने मैदान में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थम गईं।
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विमानों का सटीक तालमेल और अचूक तालमेल देखकर हर कोई दंग रह गया। असली रोमांच तब देखने को मिला जब जांबाज पायलटों ने हवा में हैरतअंगेज करतब दिखाए। दो जेट एक-दूसरे की तरफ तेज गति से बढे और ऐन वक्त पर एक-दूसरे को क्रास किया तो लोग आश्चर्य चकित रह गए।