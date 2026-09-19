Suryakiran Air Show: मेरठ के आसमान में सूर्यकिरण जेट का हैरतअंगेज प्रदर्शन, दर्शकों ने लगाए वंदे मातरम के नारे

जागरण संवाददाता, मेरठ। मोहिउद्दीनपुर शनिवार की सुबह ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन गया। लोग ताउम्र हवा में करतब दिखाते सूर्यकिरण जेट की उड़ान न भूल पाएंगे। सुबह 10.26 बजे जैसे ही हिंडन की ओर से सूर्यकिरण के नौ हाक जेट विमानों ने जैसे ही आसमान में दस्तक दी, वैसे ही लोगों के चेहरे चमक उठे।

भारतीय वायुसेना की 'सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम' के हाक एमके-132 विमानों ने जब मोहिउद्दीनपुर के आसमान में हुंकार भरते ही तो समूचा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कुर्सियों में बैठे लोग, स्कूली बच्चे खड़े हो गए। हाथों में नीचे मोबाइल कैमरे और आसमान में सूर्य किरण की गर्जना के बीच वंदे मातरम के नारे से माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया।