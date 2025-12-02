सवा तीन घंटे विलंब से पौने 12 बजे स्टेशन पहुंची शटल... आखिर! क्या वजह रही
शटल ट्रेन सवा तीन घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई। ट्रेन के लेट होने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिससे यात्रियों में निराशा है और वे वजह जानने के लिए उत्सुक हैं। देरी के कारण यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हुई।
जागरण संवाददाता, मेरठ। शटल ट्रेन के लगातार विलंबित संचालन से दैनिक यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को ट्रेन सवा तीन घंटे लेट रही। ट्रेन पौने 12 बजे मेरठ कैंट स्टेशन पहुंची। ट्रेन संख्या 54411 रेवाड़ी से मेरठ कैंट के बीच संचालित होती है।
दिल्ली, गाजियाबाद में काम करने वाले लोगों और व्यापारियों के लिए यह ट्रेन सबसे उपयुक्त है। ट्रेन रेवाड़ी से शाम 3:05, नई दिल्ली से शाम 6:14 और गाजियाबाद से रात 7:13 बजे चलकर मेरठ सिटी स्टेशन रात 8:23 और मेरठ कैंट रात पौने नौ बजे पहुंचती है। ट्रेन आठ दिनों से लगातार एक से डेढ़ घंटा लेट चल रही है।
दैनिक यात्री तरुण मेहता और बिजेंद्र पाल ने बताया कि ट्रेन रेवाड़ी से ही विलंब से चल रही है। नई दिल्ली या साहिबाबाद स्टेशन के आउटर पर इसे रोक दिया जाता है। उस समय वंदेभारत और अमृत भारत आदि ट्रेनों को पास कराने के लिए इसे रोका जाता है, जिससे ट्रेन रात 10 बजे के बाद मेरठ पहुंच पा रही है।
