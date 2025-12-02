सवा तीन घंटे विलंब से पौने 12 बजे स्टेशन पहुंची शटल... आखिर! क्या वजह रही

जागरण संवाददाता, मेरठ। शटल ट्रेन के लगातार विलंबित संचालन से दैनिक यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को ट्रेन सवा तीन घंटे लेट रही। ट्रेन पौने 12 बजे मेरठ कैंट स्टेशन पहुंची। ट्रेन संख्या 54411 रेवाड़ी से मेरठ कैंट के बीच संचालित होती है।

दिल्ली, गाजियाबाद में काम करने वाले लोगों और व्यापारियों के लिए यह ट्रेन सबसे उपयुक्त है। ट्रेन रेवाड़ी से शाम 3:05, नई दिल्ली से शाम 6:14 और गाजियाबाद से रात 7:13 बजे चलकर मेरठ सिटी स्टेशन रात 8:23 और मेरठ कैंट रात पौने नौ बजे पहुंचती है। ट्रेन आठ दिनों से लगातार एक से डेढ़ घंटा लेट चल रही है।