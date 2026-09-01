मेरठ: 30 साल बाद जेल से बाहर आया भीकुंड-इकवारा नरसंहार का मुख्य आरोपी, समर्थकों ने पहनाई फूल-मालाएं

जागरण संवाददाता, मेरठ। हस्तिनापुर के बहुचर्चित भीकुंड-इकवारा नरसंहार मामले में 30 वर्ष की सजा काटने के बाद मुख्य आरोपित श्रीराम जाटव उर्फ सिरया सोमवार को केंद्रीय कारागार आगरा से छूटा। इसके बाद स्वजन और उसके समर्थकों ने आगरा में फूल मालाओं से उसका स्वागत किया।

भारत सरकार लिखी खुली गाड़ी में रोड शो भी निकाला गया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें श्रीराम जाटव कह रहा है-मैं पहले भी समाज के लिए लड़ा था और आगे भी लड़ता रहूंगा। हस्तिनापुर निवासी श्रीराम जाटव का परिवार अब मेरठ में रहता है।

वर्ष 1997 में हुई गैंगवार में श्रीराम ने कुछ लोगों के साथ मिलकर भीकुंड में अंधाधुंध फायरिंग कर छह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उक्त मामले में श्रीराम जेल में बंद था। निचली अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामले में 30 सितंबर-2022 को हाई कोर्ट में अपील की गई। हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।