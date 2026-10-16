नीले ड्रम वाली मुस्कान और साहिल को फांसी कब होगी? तीन पड़ावों से गुजने के बाद ही तय होगी तारीख

जागरण संवाददाता, मेरठ। सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद अब सजा के अमल की कानूनी प्रक्रिया अहम होगी।

सत्र न्यायालय से मिली फांसी की सजा पर हाई कोर्ट की पुष्टि आवश्यक है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं, दोषियों के पास राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने का विकल्प भी रहेगा।

हाई कोर्ट की मुहर के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने बताया कि निचली अदालत से मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद दंड प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट की पुष्टि जरूरी होती है। हाई कोर्ट सजा और मामले के साक्ष्यों की न्यायिक समीक्षा करता है। इसके बाद दोषी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट यदि मृत्युदंड को बरकरार रखता है तो सजा के खिलाफ उपलब्ध अन्य कानूनी विकल्पों का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। वहीं, अदालत मृत्युदंड को बदलकर आजीवन कारावास या कानून के अनुरूप दूसरी सजा भी दे सकती है।

राष्ट्रपति के पास पहुंचेगी दया याचिका न्यायिक प्रक्रिया में उपलब्ध विकल्पों के बाद साहिल और मुस्कान राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान, सजा के निलंबन, परिहार या लघुकरण की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। दया याचिका पर निर्णय निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया जाता है।