'मुजफ्फरनगर दंगे के बाद रची गई थी मेरी हत्या की साजिश', संगीत सोम ने यूपी के इस दिग्गज नेता पर लगाए आरोप

जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक पाडकास्ट में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जेल में बिताए समय को लेकर सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया कि दंगे के दौरान आवाज उठाने पर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर जेल भेजा गया था। उनकी हत्या कराने की साजिश भी रची गई, इसीलिए उन्हें जेल में अकेले रखा गया।

डीपी यादव के माध्यम से अखिलेश यादव उनकी हत्या कराना चाहते थे। उन्होंने सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की। संगीत सोम ने पाडकास्ट में कहा कि 2013 में दंगे के दौरान गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुजफ्फरनगर जेल ले जाया गया। दो घंटे के भीतर ही उनकी जेल बदल दी गई थी। पूरी रात उन्हें जंगलों में घुमाया गया। अगले दिन सुबह उरई जेल पहुंचाया गया।