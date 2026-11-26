जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रतिबंधित हार्मोन ऑक्सीटोसिन के अवैध कारोबार का नेटवर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर एनसीआर, हरियाणा और उत्तराखंड तक फैला हुआ था। एसटीएफ मेरठ यूनिट ने सहारनपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में छापा मारकर ऑक्सीटोसिन की नकली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से 18 कट्टों में भरे इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही इंजेक्शन तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी कब्जे में लिए गए हैं। एसटीएफ ने मौके से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपित का भाई गंगोह में अलग से फैक्ट्री संचालित कर रहा है। एसटीएफ अब दोनों ठिकानों के जरिए चल रहे नेटवर्क और इसकी सप्लाई चेन की पड़ताल में जुटी है। छापेमारी एसटीएफ मेरठ यूनिट के ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर को भी मौके पर बुलाया गया। बरामद इंजेक्शनों और उपकरणों की जांच कराई जा रही है।

प्रसव से लेकर गर्भपात तक में होता है इस्तेमाल जानकारों के अनुसार ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, जो गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल प्रसव पीड़ा शुरू कराने या बढ़ाने, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव रोकने और कुछ चिकित्सकीय परिस्थितियों में गर्भाशय को खाली कराने के लिए किया जाता है। वहीं पशुओं, विशेषकर दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इसके अवैध और अनियंत्रित इस्तेमाल की शिकायतें सामने आती रही हैं।