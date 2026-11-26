सहारनपुर में STF का बड़ा एक्शन: ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाने के ठिकाने का भंडाफोड़; 4 राज्यों में फैला था नेटवर्क
एसटीएफ मेरठ ने सहारनपुर में ऑक्सीटोसिन की नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसका अवैध कारोबार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और उत्तराखंड तक फैला था। मौके से भारी मात्रा में इंजेक्शन और उपकरण बरामद कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जांच में गंगोह में एक और फैक्ट्री का खुलासा हुआ है।
HighLights
मौके से 18 कट्टों में भरे इंजेक्शन बरामद ।
एसटीएफ ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया।
जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रतिबंधित हार्मोन ऑक्सीटोसिन के अवैध कारोबार का नेटवर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर एनसीआर, हरियाणा और उत्तराखंड तक फैला हुआ था। एसटीएफ मेरठ यूनिट ने सहारनपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में छापा मारकर ऑक्सीटोसिन की नकली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से 18 कट्टों में भरे इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही इंजेक्शन तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी कब्जे में लिए गए हैं। एसटीएफ ने मौके से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपित का भाई गंगोह में अलग से फैक्ट्री संचालित कर रहा है। एसटीएफ अब दोनों ठिकानों के जरिए चल रहे नेटवर्क और इसकी सप्लाई चेन की पड़ताल में जुटी है। छापेमारी एसटीएफ मेरठ यूनिट के ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर को भी मौके पर बुलाया गया। बरामद इंजेक्शनों और उपकरणों की जांच कराई जा रही है।
प्रसव से लेकर गर्भपात तक में होता है इस्तेमाल
जानकारों के अनुसार ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, जो गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल प्रसव पीड़ा शुरू कराने या बढ़ाने, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव रोकने और कुछ चिकित्सकीय परिस्थितियों में गर्भाशय को खाली कराने के लिए किया जाता है। वहीं पशुओं, विशेषकर दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इसके अवैध और अनियंत्रित इस्तेमाल की शिकायतें सामने आती रही हैं।
दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध
ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसके निर्माण, बिक्री और वितरण पर कड़े नियामकीय प्रतिबंध लागू किए हैं। ऐसे में नकली फैक्ट्री में इसका उत्पादन और कई राज्यों तक सप्लाई किए जाने का मामला गंभीर है। एसटीएफ और औषधि विभाग अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि यहां तैयार इंजेक्शन किन-किन लोगों को और किन माध्यमों से बेचे जा रहे थे। साथ ही गंगोह में संचालित दूसरी फैक्ट्री की भूमिका की भी जांच की जा रही है।