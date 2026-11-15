सहकार भारती चलाएगा सदस्यता अभियान, समीक्षा बैठक में ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता पर दिया जोर

जागरण संवाददाता, मेरठ : जीरो माइल्स स्थित शिवाजी पार्क हाल में रविवार को सहकार भारती की जिला एवं महानगर इकाई की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन प्रमुख कर्मवीर सिंह ने प्रदेश में महिलाओं और नए सदस्यों को संगठन में जोड़ने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि नए सदस्यों से सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी और समाज में आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश पैक्स सह प्रमुख हरेंद्र सिंह ने 28, 29 व 30 दिसंबर को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया गया। विधि प्रमुख श्री वीरेंद्र पांडे ने सहकारिता से जुड़े विधिक विषयों और नियमों के बारे में जानकारी साझा की।