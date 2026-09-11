मेरठ के सागर मलिक बने लेफ्टिनेंट, परिवार की सैन्य विरासत को दिया नया आयाम
गगन विहार, रोहटा रोड निवासी सागर मलिक ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त कर अपने परिवार की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया है।
HighLights
सागर मलिक भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुए।
उन्होंने चेन्नई ओटीए में 11 माह का सैन्य प्रशिक्षण पूरा किया।
सागर ने अपने परिवार की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया।
जागरण संवाददाता, मेरठ। गगन विहार, रोहटा रोड निवासी सागर मलिक ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर सिलेक्शन प्राप्त कर परिवार की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने चेन्नई स्थित आफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए) में 11 माह का कठिन सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।
सागर मलिक ने प्रारंभिक शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल कैंट, मेरठ से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपने पैतृक गांव गोयला, मुजफ्फरनगर के निकट शाहपुर स्थित जवंति पब्लिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कठिन सैन्य अभ्यास और विभिन्न चुनौतियों को पार करते हुए सफलता हासिल की।
सागर के पिता अजय मलिक भारतीय सेना की 71 आर्म्ड यूनिट में सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में वह दिल्ली पुलिस में सेवारत हैं। उनकी माता गृहिणी हैं, जबकि छोटा भाई दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि की पढ़ाई कर रहा है।
परिवार के अनुसार, सागर ने कड़ी मेहनत, अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रसेवा की भावना के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि सागर के लेफ्टिनेंट बनने से परिवार का गौरव बढ़ा है और सैन्य सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का सपना साकार हुआ है।
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