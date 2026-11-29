संवाद सूत्र, लावड़ (मेरठ)। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि केंद्र सरकार जनसंख्या के अनुपात में सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव ला रही है तो यह उचित कदम है। आबादी बढ़ रही है, इसलिए सीटें भी बढ़नी चाहिए। जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से विकास कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिक अवसर मिलेंगे।

शनिवार को लावड़ में मिठेपुर रोड पर एमएम हास्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनके संगठन में सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा के लोग जुड़े हैं। सभी को अपनी विचारधारा रखने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की स्वतंत्रता है। संगठन किसी एक पार्टी का नहीं है। भाकियू सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए किसानों के हितों की लड़ाई लड़ती है। सपा के घोषणा-पत्र पर उन्होंने कहा कि इसमें किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।