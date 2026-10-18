Doping : पैरालिंपिक खिलाड़ी अनमोल वशिष्ठ तीन साल के लिए निलंबित, एशियाड जाने से भी चूके

जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी अनमोल वशिष्ठ को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के मामले में तीन साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति (आइपीसी) की कार्रवाई के बाद अनमोल वर्ष 2029 तक किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यह मामला नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के दौरान हुई डोपिंग जांच से जुड़ा है।

प्रतियोगिता के दौरान प्रतिस्पर्धा से बाहर किए गए परीक्षण में अनमोल का नमूना प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक पाया गया। जांच में डीएचसीएमटी (डिहाइड्रोक्लोरोमिथाइलटेस्टोस्टेरोन) की मौजूदगी सामने आई। यह एक प्रतिबंधित एनाबालिक स्टेरायड है। इसका उपयोग खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के नियमों के तहत इस पदार्थ का सेवन प्रतिबंधित है।

अनमोल वशिष्ठ पैरा एथलीट हैं और शाटपुट और भाला फेंक जैसी स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हैं। अनमोल ने शनिवार को फोन पर बताया कि देश में उनके सैंपल का टेस्ट परिणाम निगेटिव आया था जबकि विदेश में आए परिणाम में पाजिटिव आया हे। उनके एडवोकेट ने इस मामले में न्यायालय में याचिका दायर की है और वहीं नाडा से संपर्क में हें। बताया कि मामले का परिणाम आने पर यह निलंबन हट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अनमोल एथलेटिक्स कोच रोबिन सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण करते हैं।