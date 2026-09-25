NEET PG में यशी सक्सेना ने लहराया परचम, डाॅक्टर कपल की बेटी ने आल इंडिया 124वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया मेरठ का मान

जागरण संवाददाता, मेरठ। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा आयोजित नीट पीजी परीक्षा (NEET PG 2026 Result) का परिणाम जारी कर दिया गया है। मेडिकल कालेजों में एमडी और एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यह परीक्षा गत 30 अगस्त को आयोजित की गई थी। इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शहर की बेटी यशी सक्सेना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आल इंडिया 124वीं रैंक हासिल की है।

यशी सक्सेना ने इसी वर्ष देश के प्रतिष्ठित मौलाना आजाद मेडिकल कालेज दिल्ली से अपना एमबीबीएस पूरा किया है। उनकी इस बड़ी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। यशी के पिता डाॅक्टर संजीव सक्सेना शहर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनकी माता प्रोफेसर डाॅक्टर प्रीति सिन्हा लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में एनाटामी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। डाॅक्टर दंपती की बेटी की इस उपलब्धि पर चिकित्सा जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने उन्हें बधाई दी है।