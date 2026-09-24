NEET PG 2026 Result OUT: नीट पीजी परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें डाउनलोड

नीट पीजी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इस डेट पर हुई थी परीक्षा

नीट पीजी परीक्षा देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 30 अगस्त, 2026 को संचालित की गई थी। यह परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 2,73,096 उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया था। इसके साथ ही परीक्षा में कुल 2,65,980 उम्मीदवार शामिल हुए थे।