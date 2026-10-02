नीले ड्रम वाले मुस्कान-साहिल जेल में डरे हुए, रात में सिर्फ एक रोटी खाई; मनोचिकित्सक करेंगे काउंसलिंग

जागरण संवाददाता, मेरठ। दोषी करार दिए जाने के बाद मुस्कान और साहिल जेल में सहमे हुए हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि रात में दोनों ने एक-एक रोटी खाई और सुबह नाश्ता नहीं किया।

10 माह की बेटी के लिए मुस्कान सुंदरकांड का पाठ कर रही है। बुधवार को दोषी करार दिए जाने के दौरान ऑनलाइन सुनवाई में भी दोनों जिला जज के सामने कुछ नहीं बोल पाए थे।

जेल प्रशासन के अनुसार मुस्कान और साहिल दोनों मानसिक दबाव में हैं। उनकी काउंसलिंग के लिए मनोचिकित्सक को बुलाया जा रहा है।

2015 में शुरू मुस्कान और सौरभ की प्रेम कहानी ऐसे सजा तक पहुंची

2015 में मुस्कान और सौरभ की मुलाकात हुई, जो प्यार में बदल गई।

2016 में परिवार की रजामंदी पर मुस्कान और सौरभ ने शादी कर ली।

2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो नाना प्रमोद रस्तोगी के पास रहती है।

2019 में ही मुस्कान की सहपाठी साहिल से मुलाकात हुई और प्यार हो गया।

2021 में सौरभ को मुस्कान और साहिल के अनैतिक संबंध की जानकारी हुई।

2021 को ही सौरभ ने मुस्कान से अलग रहने के लिए तलाक की अर्जी लगा दी।

2023 में सौरभ काम के लिए लंदन चला गया, जो 24 फरवरी 2025 को लौटा।

2024 नवंबर में मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की पटकथा तैयार की।

25 फरवरी 2025 को मुस्कान के जन्मदिन पर भी सौरभ की हत्या की कोशिश की।

3 मार्च 2025 की रात को चाकू से हमला कर सौरभ की बेरहमी से हत्या की।

4 मार्च 2025 को शव ड्रम में डालकर सीमेंट से जमाया और शाम को हिमाचल चले गए।

17 मार्च को लौटने के बाद सौरभ का शव ठिकाने लगाने का प्रयास किया।

18 मार्च काे मुस्कान ने अपनी मां कविता रस्तोगी को हत्या की जानकारी दी।

19 मार्च को पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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