मेरठ दुर्गा पूजा महोत्सव 2026: बंगाली परंपरा से बने नारियल व तिल के लड्डू, मां दुर्गा को आमंत्रण अधिवास; आज महासप्तमी पूजन

जागरण संवाददाता, मेरठ। शारदीय नवरात्र में महाषष्ठी पूजा के साथ शुक्रवार से बंगाली संस्कृति व धार्मिक अनुष्ठान के बीच छह दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ। बंगाली समाज ने 'आगमनी उत्सव' में घट स्थापना कर पूजा-अर्चना की। बंगाली पंरपरा के अनुसार सुहागिन महिलाओं ने उपवास रखकर मां दुर्गा को भोग के लिए तिल व नारियल के लड्डू तैयार किए तो शाम को आगोमोनी के साथ देवी को आमंत्रण व देवी का अधिवास किया गया। शाम को मां दुर्गा का भव्य श्रृंगार किया गया। दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर पूरा बंगाली समाज उत्साहित है।

सुहागिन महिलाओं ने तैयार किए लड्डू सदर दुर्गाबाड़ी मंदिर में बंगाली दुर्गाबाड़ी सोसायटी द्वारा 220वां श्री दुर्गा पूजा महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। अध्यक्ष अमिताभ मुखर्जी ने बताया कि शुक्रवार को शुभ्रा मुखर्जी, मोहिनी मुखर्जी, ईला मुखर्जी, पापिया सान्याल, मोयना विश्वास, दीप्ति चौधरी, अपूर्वा व अन्य ने नारियल व तिल के लड्डू तैयार किए। इसमें पवित्रता व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। वहीं, सुबह आठ बजे से महाषष्ठी का पूजन किया गया।

आज होगा महासप्तमी का पूजन, मां दुर्गा को लगाया जाएगा भोग पूजा सचिव सुब्रोतो विश्वास ने बताया कि शनिवार को महासप्तमी पर सुबह नौ बजे मां दुर्गा को लड्डूओं का भोग अर्पित किया जाएगा। इसके बाद 11 बजे मूंगदाल खिचड़ी, आलू-गोभी सब्जी, खीर, चटनी का भोग लगेगा। शाम को सात बजे से प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभय मुखर्जी, प्रदीप मुखर्जी, डा. सुब्रोतो सेन, अजय मुखर्जी व अन्य मौजूद रहे।