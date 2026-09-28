नमो भारत ट्रेन में मासिक पास सुविधा और 24 घंटे संचालन की उठी मांग

जागरण संवाददाता, मेरठ। दैनिक यात्रियों ने नमो भारत ट्रेन में मासिक पास की सुविधा और मेरठ कैंट स्टेशन से दिल्ली के लिए एक ईएमयू ट्रेन के संचालन की मांग की है।

रविवार को दैनिक यात्री राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के मोहनपुरी आवास पर पहुंचे। उनके उपलब्ध नहीं होने पर कार्यालय में केंद्रीय ऊर्जा और शहरी व‍िकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम ज्ञापन दिया।

यात्री सौरभ शर्मा, तरुण मेहता ने बताया कि पिछले दो साल से शटल ट्रेन लगातार विलंब से चल रही है। वापसी में भी ट्रेन विलंब से आ रही है। इस ट्रेन पर बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग और छोटे व्यापारी माल लाने ले जाने के लिए यात्रा करते हैं। विलंब से चलने से कई लोगों की नौकरी चली गई है और या उन्हें अनुपस्थित दर्ज किया जाता है।