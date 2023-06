Eid al-Adha 2023 पुल‍िस ने मेरठ में मस्‍ज‍िदों पर बुधवार को पोस्‍टर चस्‍पा कर सड़क पर नमाज न अदा करने की अपील की थी। ज‍िसका असर आज बकरीद की नमाज पर नजर आया। आज मेरठ सह‍ित यूपी के सभी ज‍िलों में सड़क की जगह मस्‍ज‍िदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में भारी फोर्स तैनात रही। ड्रोन से नमाज स्‍थलों की न‍िगरानी की गई।

Eid al-Adha 2023:मेरठ में सड़क नहीं मस्‍ज‍िदों में हुई नमाज

मेरठ, जेएनएन। Eid al-Adha 2023 झमाझम बरसात के बीच शहर में बकरीद की नमाज अदा की गई। शाही ईदगाह में पानी में भीगते हुए लोग पहुंचे और अल्‍लाह की इबादत की। ईदगाह में काफी बड़ा भाग नमाजियों से खाली रहा, जिसको लेकर उलमा ने नाराजगी भी जताई। सड़क पर नमाज न पढ़ने देने के लिए सुबह से ही दिल्ली रोड पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। नमाज से पहले तकरीर करते हुए कारी शफीक उर रहमान ने कहा आज पूरे मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आने वाले समय हो सकता हमारे ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाये जाये कारोबार से रोका जाये। हमे हर कुर्बानी के लिये तैयार रहना चाहिये। शहर काजी जैनुस साजिदीन ने ईदगाह में नमाजियों को न आने देने के लिये प्रशासन की आलोचना की। माइक से कई बार अधिकारियों से अपील की गई कि नमाजियों को न रोका जाए अंदर जगह खाली है। शहर काजी ने नमाज अदा करायी। दुआ के बाद खुतबा पढ़ा। कुर्बानी के संदेश के बारे में बताया। शहर काजी ने कहा हिंदू ईसाई और सिख धर्म के लोगों को अपने-अपने त्योहार मनाने की आजादी है लेकिन मुसलमानों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कहा जा रहा है सड़क पर नमाज न अदा करो। इससे विश्व के अन्य देशों में मुल्क की छवि खराब हो रही है इसे रोका जाना चाहिए।

