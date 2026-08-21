मेरठ में किसान नेता से SSP और SOG दफ्तर में मारपीट के आरोप के बाद सियासत गरमाई, MLA अतुल प्रधान ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, मेरठ। किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव की कथित पिटाई के बाद सपा विधायक अतुल प्रधान ने अपने आवास पर प्रेसवार्ता कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार के प्रमुख पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। केवल मुकदमा दर्ज होने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि किसान नेता के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने का हवाला देकर उनके साथ कथित तौर पर बर्बरता करना गलत है और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।