SSP अविनाश पांडेय का तबादला, बीबीजीटीएस मूर्ति मेरठ के नए कप्तान
Meerut News: बीबीजीटीएस मूर्ति को मेरठ का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है, जबकि अविनाश पांडेय को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
HighLights
अविनाश पांडेय पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किए गए।
मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले हैं बीबीजीटीएस मूर्ति।
जागरण संवाददाता, मेरठ। 2015 बैंच के आइपीएस बीबीजीटीएस मूर्ति काे झांसी से एसएसपी मेरठ बनाया गया। मूल रूप से हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बी.टेक और मार्केटिंग में एमबीए किया है। झांसी के एसएसपी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे कासगंज और कानपुर देहात के एसपी पद पर रह चुके हैं।
कासगंज में तैनाती के दौरान उन्होंने माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। एसएसपी अविनाश पांडेय को हटाकर पुलिस मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया है।
पांच माह पहले ही अविनाश पांडेय ने एसएसपी मेरठ की कमान संभाली थी। उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में काम किया। ललिता गौतम हत्याकांड के प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारने का मामला चर्चा में रहा। उनके स्थानांतण के बाद शासन ने बीबीजीटीएस मूर्ति को जनपद की कमान सौंपी है। बीबीजीटीएस मूर्ति शुक्रवार की रात तक ही चार्ज ग्रहण करेंगे।
झांसी में एक वीडियो से चर्चा में आए थे मूर्ति
इंटरनेट मीडिया पर एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति का झांसी रहते हुए एक वीडियो सामने आया था। वायरलेस पर पुलिसकर्मियों को संदेश भेजते दिखे हैं। करीब 3:23 मिनट के वीडियो में एसएसपी अपने मातहतों का उत्साह बढ़ाते दिखे हैं। यह उत्साह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के बाद का था। उनके रात्रि विश्राम के दौरान पुलिस अधिकारियों से लेकर थानों तक की टीम जुटाई थी।