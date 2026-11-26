जागरण संवाददाता, मेरठ। बेगमबाग स्थित रवि बैंड के संचालक ने मीनाक्षीपुरम में युवक की शादी के लिए बैंड बुक किया। 40 हजार रुपये अग्रिम ले लिए। शादी के दिन युवक के स्वजन बैंड का इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं पहुंचा। बैंड संचालक के घर व कार्यालय जाने पर उसके स्वजन ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पीड़ितों से बदसलूकी की। थाना लालकुर्ती पर आरोपित बैंड संचालक, उसकी बहन व मौसी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपित बैंड संचालक फरार हो गया है।

मीनाक्षीपुरम निवासी निशांत सागर ने बताया कि उसके भाई प्रशांत सागर का विवाह 21 नवंबर को तय था। इसी दिन शाम पांच बजे घुड़चडी व हापुड़ में बरात जानी थी। उन्होंने शादी के लिए बेगमबाग स्थित रवि बैंड के संचालक रितिक ठाकुर से 8 सितंबर को 82 हजार रुपये में बैंड, डीजे, घोड़ी बग्गी व लाइट बुक की। आनलाइन उसे 40 हजार रुपया अग्रिम धनराशि के रूप में दिया। 23 अक्टूबर को रितिक ने उन्हें बुकिंग व अग्रिम राशि की रसीद दी।

आरोप है कि विवाह के दिन उन्होंने रितिक को बैंड भेजने को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। काफी प्रयास के बाद भी जब बातचीत नहीं हुई तो वह उसके घर पहुंचे। यहां उनकी बहन व मौसी ने कहा कि समय पर बैंड व अन्य सामान पहुंच जाएगा। शादी के दिन रात में घुड़चढी के दौरान बैंड नहीं पहुंचा। इससे सभी परेशान हो गए। इस दिन शादी ज्यादा होने पर अन्य बैंड भी नहीं मिला। किसी तरह उन्होंने शादी की रस्म अदा की।