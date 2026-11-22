जागरण संवाददाता, मेरठ। वीआइपी वाहन नंबर 0001 की ई-नीलामी में सेंधमारी के मामले की पुलिस जांच में नई जानकारी सामने आई है। आरटीओ सर्वर के रिकार्ड के अनुसार, आठ बोलीदाताओं में सबसे ऊंची बोली साढ़े 18 लाख रुपये की लगी थी, जो हाजी सुएब ने लगाई थी। सपा महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी के भाई वामिक चौधरी ने भी 17.17 लाख रुपये की अंतिम बोली लगाई थी। इसके बावजूद उन्हें यह नंबर एक लाख रुपये में आवंटित कर दिया गया। एजेंट रेहान ने साढ़े 17 लाख रुपये की बोली लगाई थी। पुलिस पहले जारी किए गए वीवीआइपी नंबरों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।

पल्लवपुरम की शीलकुंज कालोनी निवासी विपिन राणा ने एफआइआर में बताया कि वह पांच जून को वीआइपी नंबर यूपी-15 एफएफ0001 की ई-नीलामी में वैध बोलीदाता था। नीलामी में कुल आठ लोगों ने प्रतिभाग किया था और उनकी बोली तीन लाख 45 हजार की थी। बोली साढ़े 18 लाख तक पहुंच गई थी। अंतिम बोली हाजी सुएब ने लगाई थी। वामिक भी बोली में 17.17 लाख तक पहुंचा और एजेंट रेहान साढ़े 17 लाख की बोली लगाकर शांत हो गया। आरोप है कि नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उक्त नंबर अचानक आनलाइन पोर्टल से गायब हो गया।

उक्त नंबर पांच जून को ही रात 12:44:28 बजे मोहम्मद वामिक चौधरी को एक लाख रुपये की आधार राशि पर आवंटित कर दिया गया। आरोप है कि जब इस नंबर पर एक लाख रुपये से अधिक की बोलियां मौजूद थीं तो नियमानुसार अगले पात्र उच्च बोलीदाता को मौका दिया जाना चाहिए था। इसके बजाय नंबर को नीलामी प्रक्रिया से हटाकर दूसरे व्यक्ति को आधार राशि पर आवंटित कर दिया गया। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। साथ ही आरटीओ कार्यालय से ई-नीलामी का रिकार्ड मांग लिया है।