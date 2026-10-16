ग्रैप में डीजल जेनरेटर चलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर के लिए दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, मेरठ। सर्दी का मौसम शुरू होते ही वायु प्रदूषण से वातावरण की स्थिति खराब होने लगती है। पर्यावरण प्रदूषण में मानक के विपरीत चलने वाले डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट भी बड़ा कारण बनते हैं।

एनसीआर में डीजी सेट पर पहले से ही प्रतिबंध है। नियम तोड़ने पर अर्थदंड भी लगाया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी जारी की है कि जब एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू होगा, तब डीजल जेनरेटर न सिर्फ सील किए जाएंगे बल्कि अर्थदंड भी दोगुना किया जाएगा।

वर्तमान में 20 से 125 किलोवाट क्षमता के सेट पर 7500 रुपये प्रतिदिन अर्थदंड है लेकिन ग्रैप लागू होने पर इसे बढ़ाकर 15 हजार प्रतिदिन किया जाएगा। 800 किलोवाट पर अभी 25000 अर्थदंड है, तब 50 हजार रुपये लगाया जाएगा। उद्यमियों को एक रजिस्टर बनाना होगा। इसमें डीजी सेट की क्षमता, संचालन की तारीख, कितने समय चलाया, क्यों चलाना पड़ा.. आदि का भी उल्लेख करना होगा।