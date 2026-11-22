अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल सीबीएफसी के सलाहकार पैनल में सदस्य मनोनीत : मेरठ (वि.)। मेरठ की मूल निवासी और अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के सलाहकार पैनल में सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। भारत सरकार की ओर से मिले इस मनोनयन से गरिमा अग्रवाल को फिल्म जगत में एक नई जिम्मेदारी मिली है। सीबीएफसी फिल्मों के प्रमाणन से जुड़ी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में गरिमा ने कहा कि यह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण सम्मान है। सरकार की ओर से मिले इस दायित्व को वह पूरी गंभीरता व निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगी। गरिमा अग्रवाल द ताज स्टोरी , तू मेरी पूरी कहानी आदि फिल्मोंं में अभिनय कर चुकी है।