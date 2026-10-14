त्योहारी सीजन में चीनी के भाव में बड़ा उछाल, 70 रुपये किलो पहुंची कीमत

जागरण संवाददाता, मेरठ। त्योहारी सीजन शुरु होने के साथ ही चीनी के दामो में उछाल आ गया है। अचानक भाव 70 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच जाने से लोग हतप्रभ है। सबसे मुख्य बात यह है दिल्ली राेड नवीन मंडी में थोक व्यापारी रेट बताने को तैयार नहीं हैं। एक विक्रेता ने नाम न बताने की शर्त पर रेट 64 से 65 रुपये थे।

10 दिन पहले चीनी के फुटकर दाम 52 रुपये था। पीएल शर्मा रोड स्थित ज्ञान किराना स्टोर के नितिन ने बताया कि एक दो दिन से चीनी के दाम अचानक बढ़ गए हैं। मंगलवार को मोटे दाने वाली चीनी 68 और अपेक्षाकृत कम मोटे दाने वाली चीनी के रेट 70 रुपये है।