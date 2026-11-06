मेरठ की तीन शुगर मिलों में पेराई सत्र शुरू, मवाना में राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने किया शुभारंभ

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। जिले की छह में से तीन शुगर मिलों में पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया है। मवाना और दौराला मिलों के पेराई सत्र का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। इससे पूर्व किनौनी मिल में पेराई गुरुवार को शुरू हो गई थी।

मवाना शुगर मिल के वर्ष 2026-27 के पेराई सत्र का शुभारंभ विधिवत पूजन के बाद जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक व एमडी आरके गंगवार और अतिथियों ने केन चेन पर गन्ना डालकर किया। तौल कराने पहली बुग्गी लेकर आए किसान को अतिथियों ने शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया।

नवीन पेराई सत्र के उदघाटन की तैयारी में सुबह से ही मिल अधिकारी लगे हुए थे। पेराई सत्र का विधिवत पूजन पंडित प्रेम उप्रेती द्वारा कराया गया। पूजन के पश्चात मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दिनेश खटीक वरिष्ठ, मिल के एमडी आर के गंगवार महाप्रबंधक गन्ना एवं प्रशासन शासन प्रमोद बालियान, जिला गन्ना अधिकारी, गन्ना समिति चेयरमैन विनोद कुमार भाटी और अन्य अतिथियों ने केन चेन में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया।

इससे पूर्व बुग्गी के तौल कांटे पर पहली बुग्गी लेकर आए किसान अब्दुल को शाल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मिल अधिकारी, गन्ना समिति के डायरेक्टर एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। पहले दिन पहुंचा 30 हजार कुंतल गन्ना पहले दिन लगभग 30 हजार कुंतल गन्ना मिल में पहुंचा। मिल सुरक्षा अधिकारी मनीष पांडेय ने बताया कि लगभग 11 साल बाद पहली बार पेराई सत्र के शुभारंभ पर इतना अधिक गन्ना आया है। गन्ने की क्वालिटी भी अच्छी है। अभी फिलहाल एक प्लांट चालू किया है, लेकिन जल्द ही दूसरा प्लांट भी आरंभ कर दिया जाएगा।