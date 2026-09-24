यूपी में हिस्ट्रीशीटर से परेशान दारोगा ने घर पर लगाए पलायन के पोस्टर, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, मेरठ। लिसाड़ी गेट के श्यामनगर में गाजियाबाद के लोनी में तैनात दारोगा हिस्ट्रीशीटर से घबरा गया है। पहले उसने थाना लिसाड़ी गेट पर हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ मारपीट व गाली गलौज की रिपोर्ट दर्ज कराई, अब उसने घर पर पलायन का पोस्टर लगा दिया है।

बुधावार को दारोगा के स्वजन एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति से मिले और आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने सीओ कोतवाली को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए है। लिसाड़ी गेट के श्यामनगर निवासी दारोगा निजामुद्दीन ने बताया कि वह लोनी थाने पर तैनात है। वह अधिकांश घर से बाहर रहता है। उसके दो बेटे हैं। एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दूसरा बीटेक कर रहा है। पड़ोसी अतीक अहमद रोज रात में शराब पीकर हंगामा कर गाली गलौज करता है।

विरोध करने पर मारपीट करता है। आरोपित ने उसके फोटो व मोबाइल नंबर अपराधियों को दे दिए है। इससे परिवार व उसे जान का खतरा बना हुआ है। उसके खिलाफ फर्जी शिकायत करता है। एक सितंबर को रात में उससे मारपीट की। इसकी उसने थाना लिसाड़ी गेट पर रिपोर्ट दर्ज कराई।

बुधवार को दारोगा के स्वजन एसएसपी से उनके कार्यालय में मिले। उन्होंने बताया कि वह आरोपित अतीक से परेशान है और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। वह दोनों बेटों को किसी फर्जी केस में फंसाकर जीवन बर्बाद कर सकता है। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस शिकायत व रिपोर्ट दर्ज करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।इससे आहत होकर उन्होंने पलायन का फैसला कर लिया है।