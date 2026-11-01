खुशखबरी! 16.06 करोड़ की लागत से मेरठ की दो सड़कों का होगा चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण

जागरण संवाददाता, मेरठ। शासन ने लोक निर्माण विभाग की दो सड़कों को चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसमें दक्षिण विधानसभा अंतर्गत जुर्रानपुर फाटक से नरहेडा होते हुए चंदसारा मोड़ तक मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस सड़क की लंबाई 2.97 किमी और स्वीकृत धनराशि 6.66 करोड़ है।

वहीं, दूसरी सड़क कैंट विधानसभा क्षेत्र में एमआइईटी मिनी पटरी से मलियाना शिवपुरम होते हुए आइओसीएल आयल डिपो पूठा रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण होगा। इसकी लंबाई 4.95 किमी व लागत 9.40 करोड़ है। दोनों सड़क वर्तमान में तीन मीटर चौड़ी हैं, जिन्हें 5.50 से 6 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा।