मेरठ में राज्यस्तरीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी से दुष्कर्म के आरोप में सिपाही पर केस दर्ज, किया गया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, मेरठ। महिला दारोगा के सिपाही बेटे शुभम तोमर पर राज्यस्तरीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने स्नैपचैट पर दोस्ती कर किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए।

आगरा में शुभम तोमर का निलंबन कर दिया गया है। कार्यालय सीओ और सीडब्ल्यूसी के समक्ष आरोपित सिपाही और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। सीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र और अन्य कागजात फर्जी पाए गए हैं। पीड़िता ने अपनी उम्र के सत्यापन के लिए मेडिकल कराने की मांग की है।

किठौर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता लोहियानगर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में मां के साथ किराये पर रहती है। 15 वर्षीय किशोरी कक्षा 10 में पढ़ती है। साथ ही फुटबॉल खिलाड़ी हैं। राज्यस्तरीय पर खेल चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सलेक्शन हुआ था, लेकिन वह खेल नहीं पाई।

मार्च में पीड़िता की स्नैपचैट पर आगरा में तैनात कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सिपाही शुभम तोमर से दोस्ती हो गई। शुभम की मां भी यूपी पुलिस में दारोगा हैं। पीड़िता का आरोप है कि सिपाही ने उसे 16 जून को आगरा के होटल और दो दिनों तक घर पर शारीरिक संबंध बनाए।

मेरठ में रोहटा रोड स्थित होटल में दो बार और गढ़ रोड स्थित होटल में ले जाकर भी शारीरिक संबंध बनाए। 15 सितंबर को रोहटा रोड के होटल में दोनों के बीच विवाद हो गया। पीड़िता ने सीडब्ल्यूसी में शिकायत की, जबकि सिपाही ने कंकरखेड़ा थाने में हनीट्रैप का आरोप लगाया।

सीओ सौम्या सिंह ने मामले की जांच की। किशोरी और आरोपित सिपाही को बुलाकर बयान दर्ज किए। सिपाही अपनी बहन और बहनोई के संग सीओ ऑफिस में पहुंचा। उसके बाद सीडब्ल्यूसी में भी किशोरी और आरोपित के बयान दर्ज हुए।

सीओ सौम्या सिंह ने मामले की जांच कर एसएसपी को रिपोर्ट पेश की। एसएसपी के आदेश पर सिपाही शुभम तोमर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही आगरा के कमिश्नर को विभागीय कार्रवाई और निलंबन के लिए रिपोर्ट भेज दी है।