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हथौड़े से कत्ल कर भीड़ में तमाशा देखता था 'साइको किलर', UP पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार; पैरों में लगी गोली

By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Sat, 03 Oct 2026 05:26 PM (IST)

हस्तिनापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक 'साइको किलर' शिवम उर्फ बावरी को गिरफ्तार किया है, जिसके दोनों पैरों में ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शिवम को गिरफ्तार किया।

  2. आरोपित ने महिला विमला देवी और संतराम की हत्या कबूली।

जागरण संवाददाता, मेरठ। हस्तिनापुर पुलिस ने बोहड़पुर वाले रास्ते पर मुठभेड़ के दौरान एक साइको किलर को गिरफ्तार किया है। इस किलर को दोनों पैरों में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह आरोपी 18 दिन पहले हस्तिनापुर में महिला विमला देवी की बेरहमी से हत्या कर चुका है।

इसके अलावा, यह हिस्ट्रीशीटर संतराम की हत्या और नितिन चौहान पर जानलेवा हमला भी कर चुका है। बडौत में भी इसने दो लूट की वारदात को अंजाम दिया था और मवाना में किराए के मकान में रह रहा था।

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि हस्तिनापुर पुलिस की टीम बोहड़पुर वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक युवक बाइक पर सवार होकर आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

जवाबी फायरिंग में युवक के दोनों पैरों में गोली लग गई। घायल युवक को सीएचसी मवाना में भर्ती कराया गया, जहां उसकी पहचान शिवम उर्फ बावरी निवासी मवाना के रूप में हुई।

शिवम ने बताया कि 14 सितंबर को उसने हस्तिनापुर के गणेशपुर गांव में 65 वर्षीय विमला देवी की हत्या की थी। विमला देवी सुबह पांच बजे मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं, तब उसने हथौड़े और ईंट से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके आभूषण लूट लिए। इसके अलावा, उसने 7 मई को हस्तिनापुर के चेतावली निवासी संतराम की हत्या भी कबूल की, जिसका कंकाल मकबूलपुर गांव के जंगल में मिला था।

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शिवम ने बडौत में दो लूट की घटनाओं को भी स्वीकार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह लूट के लिए लोगों की हत्या करता था और हमेशा हथौड़ा और चाकू साथ रखता था। हाल ही में उसने एक तमंचा भी खरीदा था और अब वह उसे साथ लेकर चलने लगा था। हत्या के बाद वह आमजन की भीड़ में घूमकर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखता था और जंगल में राहगीरों को अपना निशाना बनाता था।