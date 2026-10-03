हथौड़े से कत्ल कर भीड़ में तमाशा देखता था 'साइको किलर', UP पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार; पैरों में लगी गोली

जागरण संवाददाता, मेरठ। हस्तिनापुर पुलिस ने बोहड़पुर वाले रास्ते पर मुठभेड़ के दौरान एक साइको किलर को गिरफ्तार किया है। इस किलर को दोनों पैरों में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह आरोपी 18 दिन पहले हस्तिनापुर में महिला विमला देवी की बेरहमी से हत्या कर चुका है।

इसके अलावा, यह हिस्ट्रीशीटर संतराम की हत्या और नितिन चौहान पर जानलेवा हमला भी कर चुका है। बडौत में भी इसने दो लूट की वारदात को अंजाम दिया था और मवाना में किराए के मकान में रह रहा था। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि हस्तिनापुर पुलिस की टीम बोहड़पुर वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक युवक बाइक पर सवार होकर आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।