मेरठ में नमो भारत कॉरिडोर के पास बसेगी नई टाउनशिप, 549 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया

प्रदीप द्विवेदी, मेरठ। शहर के अंदर औद्योगिक और आवासीय प्लॉट की समस्या का समाधान होने वाला है। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने शहर में ही एक औद्योगिक क्षेत्र और एक टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे अब स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा।

शासन से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत धनराशि की मांग की जाएगी। यदि शासन से स्वीकृति मिल जाएगी तो यह शहर में बड़े स्तर पर बदलाव लाने वाली परियोजना साबित होगी। भूमि की खरीद किसानों से सहमति के आधार पर होगा। औद्योगिक क्षेत्र 549 एकड़ में विकसित किया जाएगा।

इसके लिए पहले से ही महायोजना में औद्योगिक भूउपयोग वाली जमीन चिह्नित है। वहीं 101 एकड़ जमीन खरीदकर आवासीय टाउनशिप विकसित की जाएगी। इन दोनों के लिए नगर निगम के क्षेत्र के रिठानी, मोहकमपुर, कुंडा और सुंदरा उर्फ पूठा से जमीन खरीदी जाएगी।

प्रस्तावित टाउनशिप नमो भारत कॉरिडोर पर लागू ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) जोन में है। टीओडी के निर्धारित चिह्नित दायरे 1.5 किमी के अंतर्गत आता है। यह शताब्दी नगर, रिठानी और परतापुर स्टेशनों के आसपास पड़ती है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिह्नित 821 गाटा के करीब 2,451 किसान प्रभावित होंगे। इसके लिए भूमि खरीद पर करीब 1,669 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं आवासीय टाउनशिप में 99 गाटा के करीब 420 किसान प्रभावित होंगे। इसके लिए भूमि खरीद पर 263 करोड़ रुपये खर्च होंगे।