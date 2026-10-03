सीएम ग्रिड योजना: मेरठ में जेलचुंगी-तेजगढ़ी फोरलेन सड़क का निर्माण जल्द, मिलेगी जाम से मुक्ति

जागरण संवाददाता, मेरठ। सीएम ग्रिड योजना के तहत एक और सड़क को मंजूरी मिल गई है। जेलचुंगी चौराहे से तेजगढ़ी चौराहे तक करीब 51 करोड़ की लागत से फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। नगर निगम ने इसका प्रस्ताव शासन को भेजा था।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सर छोटू राम इंजीनियरिंग कालेज, जीएसटी कार्यालय, कई हास्पिटल, बैंक इसी मार्ग के किनारे हैं। इसका प्रारंभिक डिजाइन तैयार हो गया है। फुटपाथ, भूमिगत बिजली लाइन, डिवाइडर सहित कवर्ड नाले, ग्रीन बेल्ट सहित सभी मानकों को ध्यान में रखकर सड़क बनाई जाएगी। जेलचुंगी चौराहे का चौड़ीकरण पहले से प्रस्तावित है।