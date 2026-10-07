कब्र से निकलकर साजिश का रहस्य खोलेगी पति की लाश, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उतारा था मौत के घाट

जागरण संवाददाता, मेरठ। मुस्कान रस्तोगी के बाद रविता, फिर दामनी और अब इलमा का नाम भी पति की हत्यारोपित महिलाओं की सूची में जुड़ गया है। इलमा ने अपने प्रेमी और उसके साथी संग मिलकर पति तालिब की हत्या की। परिवार वालों के सामने हार्ट अटैक से उसकी मौत का नाटक करते हुए शव को सिपुर्द-ए-खाक भी करा दिया।

बाद में तालिब के मोबाइल में मिली रिकार्डिंग से हत्या का राजफाश हुआ तो इलमा ने जुर्म कुबूल लिया। इलमा और उसके प्रेमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तालिब का शव कब्र से निकालने के लिए पुलिस ने डीएम मुजफ्फरनगर से अनुमति मांगी है। यदि अनुमति मिली तो बुधवार को शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

यह है पूरा मामला लोहिया नगर थानाक्षेत्र में फतेहउल्लापुर की कच्ची जाकिर कालोनी निवासी तालिब की 28 सितंबर को मौत हो गई थी। पत्नी इलमा ने बताया कि हार्ट अटैक से तालिब की मौत हुई है। उसकी बातों पर भरोसा कर स्वजन शव को तालिब के गांव मुजफ्फरनगर जिले के रसूलपुर दबेड़ी ले गए और सिपुर्द-ए-खाक कर दिया। सिपुर्द-ए-खाक से पूर्व ही इलमा ने घर का कीमती सामान पैक करना शुरू कर दिया था।

शक होने पर स्वजन ने इलमा से तालिब का मोबाइल फोन मांगा, लेकिन इलमा ने इनकार कर दिया। दो अक्टूबर को तालिब का मोबाइल कपड़ों में मिला था। मोबाइल की आडियो रिकार्डिंग से पता चला कि तालिब ने इलमा की पिटाई की थी। तब इलमा से पूछताछ की गई।

इस तरह हुई थी वारदात 28 सितंबर को घर पर दंपती में कहासुनी के बाद तालिब ने इलमा की पिटाई कर दी थी। इसके बाद इलमा ने अपने प्रेमी अमन को फोन किया तो अमन 15 मिनट बाद अपने साथी संग पहुंचा। अमन ने तालिब की पिटाई की। इसके बाद इलमा ने तालिब के पैर पकड़े और अमन व उसके साथी ने दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।