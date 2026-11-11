हत्या के बाद रातभर नींद नहीं आई, सुबह मां को सुनाई कत्ल की दास्तां... शराब पिलाकर उगलवाया था सच

जागरण संवाददाता, मेरठ। आठ साल पहले विशाल की मुलाकात डाली से हुई थी। दोनों ने साढ़े सात साल पहले प्रेम विवाह किया था। डाली ने गांव तजपुरा में रहने से इन्कार किया तो विशाल उसे लेकर हरदेव नगर में रहने लगा। हरदेव नगर में डाली ने दो बच्चों को जन्म दिया। विवाद के चलते एक साल पहले डाली दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। वहां डाली और पड़ोसी सनी की बातचीत शुरू हुई।

विशाल को शक था कि सनी, डाली को प्रेमजाल में फंसा रहा है। अपना शक दूर करने के लिए विशाल ने सनी को शराब पिलाकर नशे में सच्चाई उगलवा ली। इसके बाद उसने सनी की हत्या कर दी और अपने गांव चला गया। वहां विशाल को रातभर नींद नहीं आई। सुबह उसने अपनी मां को पूरा वाकया बताया तो परिवार वाले उसे खुद थाने लेकर पहुंचे। विशाल और सनी तीन साल से साथ काम करते थे। विशाल राजमिस्त्री था, जबकि सनी उसके साथ मजदूरी करता था।