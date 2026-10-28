नौकर या किराएदार रखने को सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं, कई नियमों का रखें ध्यान; मेरठ में करोड़ों की चोरी के बाद उठा मुद्दा

जागरण संवाददाता, मेरठ। डिफेंस कालोनी में खेल कारोबारी आशुतोष भल्ला के घर घरेलू सहायक रोशनी आरोन ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस नौकरानी को टीएस कंसल्टेंसी कंपनी दिल्ली द्वारा कराए गए सत्यापन के आधार काम पर रख लिया गया।

इस कंपनी का मिनिस्ट्री आफ कार्पोरेट अफेयर्स में पंजीकरण था। कंपनी ने उसका बीमा भी कराया था। नियमानुसार मालिक को संबंधित गंगा नगर थाने से भी उसका सत्यापन कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। परिणाम नौकरानी ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया।

थाने में नौकरानी का रिकार्ड होता तो पुलिस इस वारदात के बाद उसके स्वजन से संपर्क कर सकती थी, लेकिन इस मामले में पुलिस को कंपनी के पूर्व मैनेजर तेजिंदर से जानकारी लेनी पड़ी। प्रत्येक थाने में घरेलू सहायक के सत्यापन के लिए रजिस्टर बनाए गए है। उसके बाद भी उनका सत्यापन नहीं कराया जाता है।

शहर की बात करें तो घर-घर में घरेलू सहायक रखे गए है। सिर्फ 900 घरेलू सहायकों का सत्यापन किया गया है। टीएस कंसल्टेंसी जैसी कंपनियों के माध्यम से विभिन्न लोगों ने 100 से अधिक घरेलू सहायक अपने यहां रखे है। इनमें से भी अधिकांश का रिकार्ड पुलिस के पास नहीं है। ऐसे में घर पर घरेलू सहायक रखने से पहले कुछ नियमों को जानना जरूरी है।