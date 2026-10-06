गर्म कचौरी देने पर युवक ने मांगी और गर्म... बस; हो गया हंगामा व मारपीट, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी

जागरण संवाददाता, मेरठ। एक युवक ने गर्म कचौरी न देने पर दोस्तों संग मिलकर दुकानदार पिता-पुत्र के साथ मारपीट कर दी। आरोपितों ने दुकान में तोड़फोड़ कर पूरा सामान बिखेर दिया। लोगों ने एक आरोपित को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया।

लिसाड़ी गेट के अहमदनगर गली नंबर-19 निवासी अशफाक की पास की गली नंबर-16 में कचौरी की दुकान है। दुकान पर अशफाक के साथ उसका बेटा सहरोज व सावेज भी बैठते हैं। अशफाक ने बताया कि सोमवार सुबह श्यामनगर निवासी सावेज उनकी दुकान पर कचौरी खाने आया। सावेज ने गर्म कचौरी मांगी तो उन्होंने उसे गर्म दे दी। इसके बाद वह और अधिक गर्म कचौरी मांगने लगा।

उन्होंने इससे अधिक कचौरी देने से मना कर दिया। जिसके बाद वह गाली-गलौज करते हुए चला गया। कुछ देर बाद सावेज अपने 10-12 दोस्तों के साथ दोबारा से दुकान पर आया और मारपीट शुरू कर दी। आरोपितों ने तीनों पिता-पुत्रों से मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ कर दी। मारपीट होते देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और आरोपित सावेज को दबोच लिया। लोगों ने सावेज की जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया।