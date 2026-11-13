मेरठ की आइपीएस बेटी का रिसेप्शन 15 को, पति हैं 2021 बैच के आइएएस अधिकारी... पंचकूला में जुटेंगे दो परिवार व संबंधी

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। संघर्ष, संकल्प और सफलता की कहानी लिखने वाली मेरठ की बेटी अब प्रशासनिक सेवा में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारी निभा रही हैं। तीसरे प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा उत्तीर्ण कर आइपीएस बनने वाली अदिति सिंह की शादी आइएएस अधिकारी विवेक आर्य से हुई है। नवदंपती वर्तमान में हरियाणा के पंचकूला में तैनात हैं। 15 नवंबर को पंचकूला के एक रिसार्ट में उनकी रिसेप्शन पार्टी होगी। इसमें दोनों परिवारों के रिश्तेदार, सगे-संबंधी और मित्र शामिल होकर नवदंपती को शुभकामनाएं देंगे।

मूल रूप से मवाना क्षेत्र के अलीपुर मोरना गांव निवासी डा. संजीव कुमार सिंह पिछले करीब 40 वर्षों से कंकरखेड़ा की शिवलोकपुरी में रह रहे हैं। आंबेडकर रोड पर उनका क्लीनिक है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह सदर तहसील में वरिष्ठ लिपिक हैं। बड़ी बेटी अदिति सिंह पंचकूला में डीसीपी (डिप्टी कमिश्नर आफ पुलिस) हैं। बेटा आशीष कानपुर देहात मेडिकल कालेज से एमबीबीएस कर रहा है, जबकि छोटी बेटी आयुषी स्नातक के बाद नौकरी की तैयारी में हैं।

डा. संजीव के मुताबिक, अदिति ने वर्ष 2014 में सोफिया स्कूल से 12वीं पास करने के बाद गाजियाबाद के एके गर्ग इंजीनियरिंग कालेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों के बावजूद उन्होंने सिविल सेवा का लक्ष्य चुना और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी की। यूपीपीसीएस परीक्षा पास करने के बाद भी उन्होंने तैयारी जारी रखी। वर्ष 2021 में तीसरे प्रयास में यूपीएससी पास कर वह आइपीएस बनीं।