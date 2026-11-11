मेरठ में नवाचार मेला 16 नवंबर को, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक के शिक्षक करेंगे प्रतिभाग

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों तथा डायट के शिक्षक अपने नवाचार से विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर 16 नवंबर को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मवाना खुर्द में एक दिवसीय नवाचार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में विभिन्न विद्यालय के शिक्षक एवं डायट के प्रवक्ता अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। इन नवाचारों के माध्यम से जिले के सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा जाएगा। इसके लिए सभी प्रतिभागियों से 12 नवंबर तक प्रविष्टियां मांगी गई हैं।

जिला स्तरीय नवाचार महोत्सव के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व डायट के प्रवक्ताओं द्वारा किए जा रहे नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस आमंत्रित किए जाएंगे। इसके लिए अधिक से अधिक शिक्षकों को नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस भेजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ब्लाक का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है।