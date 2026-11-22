जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे बन रहे औद्योगिक गलियारे के पहले चरण में विकास कार्य शुरू होने के साथ ही यूपीडा और जिला प्रशासन दूसरे और तीसरे चरण की जमीन खरीद की प्रक्रिया तेज कर रहे हैं। दूसरे चरण की 294 हेक्टेयर भूमि के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आठ विभागों की समिति बनाई है। तीसरे चरण के लिए चिह्नित 237.54 हेक्टेयर जमीन का क्रय प्रस्ताव बनाने को डीएम ने भूमि और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट मांगी है।

क्रय समिति की हालिया बैठक में तीन एडीएम, निबंधन, पीडब्ल्यूडी, लघु सिंचाई और तहसील के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए थे। डीएम डा. वीके सिंह ने बताया कि तीसरे चरण के लिए अटौला, साफियाबाद लौटी और अजराड़ा गांवों की भूमि चिह्नित की है। भूमि किसानों की सहमति से खरीदी जाएगी। नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत जमीन की दरें तय की जानी हैं। डीएम ने निबंधन एआइजी और संबंधित क्षेत्र के उप निबंधक को चिह्नित भूमि के मौजूदा सर्किल रेट की चार गुना राशि का आकलन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है।

लोक निर्माण विभाग और लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों को किसानों के नलकूप, भवन और अन्य परिसंपत्तियों का सर्वे कर मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी है। चिह्नित भूमि में नाली, चकरोड और अन्य मदों की सरकारी जमीन भी है। इसके पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव एडीएम वित्त और तहसीलदार से मांगा है।