पति ने पूरे घर में लगा रखे हैं सीसीटीवी, आए दिन करता है मारपीट; महिला ने बताई चौंकाने वाली बातें

जागरण संवाददाता, मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पति पर पूरे घर में सीसीटीवी लगवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पति उस पर शक करता है। जिस कारण आए दिन बिना वजह मारपीट करता रहता है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

थाना क्षेत्र के नूरनगर निवासी शाहीन पत्नी राजेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पति उस पर शक करता है। जिस कारण पति ने पूरे घर में सीसीटीवी लगवा दिए है। इसके बावजूद पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। घर से किसी काम बाहर जाने व पड़ोसियों से बातचीत करने पर भी उसके साथ मारपीट करता है।

बीती देर रात में पति ने उसे कमरे में बंद कर मारपीट की। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी का कहना है कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

मां से गाली-गलौज के विरोध पर छुरी से हमला

मेरठ : काेतवाली थाना क्षेत्र के हरिजन चौक निवासी एक युवक ने अपने बड़े भाई और भाभी पर मारपीट कर छुरी से जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपित दंपती और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हरिजन चौक निवासी इमरान खान ने बताया कि वह तीन भाई है।

तीनों भाई अपने परिवार के साथ पैतृक मकान के अलग-अलग कमरे में रहते है। उनकी मां भी अलग कमरे में रहती है। आरोप है कि उसका भाई फिरोज व भाभी रूबीना उसकी मां को गाली दे रहे थे। उसने विरोध किया तो फिरोज ने ईंट मारकर उसका सिर फोड़ दिया। इसके बाद भाभी ने अपने मायके वालों को बुला लिया।