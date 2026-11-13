गृहकर के ब्याज में छूट चाहिए तो करें आवेदन, मेरठ में समाप्त होनी वाली है एकमुश्त समाधान योजना

जागरण संवाददाता, मेरठ। एकमुश्त समाधान योजना के दो दिन शेष हैं। गृहकर के ब्याज में शत-प्रतिशत छूट चाहिए तो तत्काल आवेदन कर दें। 14 नवंबर की रात 12 बजे तक ही आवेदन स्वीकार होंगे। इसके बाद मूलधन के साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। नगर निगम के कर अनुभाग ने कार्यालय और पोर्टल upulbots.in पर आवेदन किए जा सकेंगे।

गृहकर के बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 15 अगस्त से शुरू हुई थी। योजना के तहत बकायेदारों के गृहकर पर लगा शत-प्रतिशत ब्याज माफ किया जाना है। योजना का लाभ उठाने के लिए भवन स्वामियों को 14 नवंबर की रात 12 बजे तक का समय बचा है। इस तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना के तहत आए सभी आवेदनों का निस्तारण निगम को 15 दिसंबर तक करना है।

कर अनुभाग के रिकार्ड के अनुसार एक मुश्त समाधान योजना में गुरुवार तक कुल 17,500 आवेदन आए हैं। जिसके सापेक्ष कुल 31 करोड़ रुपये की धनराशि की मांग जनरेट हुई है। लगभग इतना ही गृहकर का ब्याज माफ हुआ है। डिमांड के सापेक्ष लगभग 7.50 करोड़ गृहकर जमा हो चुका है।