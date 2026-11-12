वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर, चौकी प्रभारी व सिपाही निलंबित... दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर के शताब्दीनगर में दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के दौरान कुलदीप कसाना को गोली मारने की घटना में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। एसएसपी ने घाट चौकी प्रभारी और बीट सिपाही को निलंबित कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर दो तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। घायल कुलदीप को जिला बदर किया गया है।

गांव कुंडा निवासी रोहित कसाना ने परतापुर थाने में दर्ज मुकदमे में बताया था कि उसका भाई कुलदीप सोमवार रात अपने साथी तेजस और बादल के साथ शताब्दीनगर में हिमांशु के घर जा रहा था। इंद्रापुरम स्थित पीर वाली गली में उसे शताब्दीनगर निवासी शिवांश उर्फ चिंटू व उसका भाई अक्षय, गांव घाट निवासी सागर और निखिल मिल गए। इसके बाद दोनों गुटों में फायरिंग शुरू हो गई। एक गोली कुलदीप की पीठ में लगी। चिंटू, अक्षय, सागर और निखिल फरार हो गए।

बुधवार सुबह पुलिस ने शिवांश को गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ देर बाद वारदात में प्रयुक्त तमंचा बरामद कराने के लिए पुलिस शिवांश को परतापुर में एलएंडटी के प्लांट के पास निर्माणाधीन इमारत में लेकर पहुंची। इसी दौरान उसके साथी अभिषेक ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस ने अभिषेक को भी गिरफ्तार कर उससे तमंचा बरामद किया। शिवांश की निशानदेही पर एक तमंचा बरामद हुआ।