गार्ड ने महिला हेड कांस्टेबल को वाशरूम जाने से रोका, अभद्रता व धक्का-मुक्की भी की, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, मेरठ। सिविल लाइंस क्षेत्र में को-आपरेटिव चौराहे पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को गार्ड ने न सिर्फ को-आपरेटिव बैंक के वाशरूम जाने से रोका बल्कि अभद्रता करते हुए उनके साथ धक्का-मुक्की भी की। यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल अमित कुमार ने थाना सिविल लाइंस में सुरक्षा गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

नौ नवंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे हेड कांस्टेबल अमित कुमार, एसआइ विजेंद्र पाठक, महिला हेड कांस्टेबल अंकिता सैनी, यमुनोत्री और एक होमगार्ड के साथ को-आपरेटिव बैंक चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। आरोप है कि तभी को-आपरेटिव बैंक का सुरक्षा गार्ड वीरेंद्र मलिक वहां पहुंचा और चेकिंग का विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों से कहासुनी की।

पुलिस ने समझाकर सुरक्षा गार्ड को भेज दिया। चूंकि चौराहे पर सार्वजनिक शौचालय नहीं है, इसलिए दोपहर तीन बजे महिला हेड कांस्टेबल अंकिता सैनी बैंक के पीछे बने वाशरूम में जाने लगीं। आरोप है कि सुरक्षा गार्ड वीरेंद्र मलिक ने उन्हें वाशरूम प्रयोग करने से रोकते हुए गाली-गलौज की। शोर सुनकर हेड कांस्टेबल अमित कुमार मौके पर पहुंचे तो उनके सामने ही गार्ड अंकिता सैनी से धक्कामुक्की करने लगा। किसी तरह महिला पुलिसकर्मी को वहां से निकाला गया। अमित कुमार ने सुरक्षा गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

सार्वजनिक शौचालय होता तो यह नौबत नहीं आती

को-आपरेटिव चौराहे पर काफी भीड़ रहती है। वहां बाजार और तमाम कोचिंग सेंटर भी हैं। इसके बावजूद आसपास कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इसके चलते ही महिला हेड कांस्टेबल को-आपरेटिव बैंक के वाशरूम में जाना चाह रही थीं। सुरक्षा गार्ड का तर्क था कि यह सार्वजनिक वाशरूम नहीं है। यदि उक्त चौराहे पर सार्वजनिक वाशरूम होता तो शायद विवाद की नौबत न आती। एसपी यातायात राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त चौराहे पर सार्वजनिक वाशरूम के लिए नगरायुक्त से बातचीत की है, ताकि महिला पुलिसकर्मियों को परेशानी न हो।